Отмечается, что экстренная помощь будет предоставляться как военным, так и гражданским лицам.
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Какую помощь можно получить
Некоторые больницы сейчас под обстрелами, медицинской силы не хватает на всех, поэтому государственная пограничная служба предлагает свою помощь. Они отмечают, что будут принимать пациентов с боевыми и небоевыми травмами, а также с острыми заболеваниями.
Распространяйте эту информацию, вы можете получить помощь у нас. Слава Украине!
– отмечают в обращении.
Госпиталь пограничников будет оказывать экстренную помощь
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