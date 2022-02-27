Отмечается, что экстренная помощь будет предоставляться как военным, так и гражданским лицам.

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Какую помощь можно получить

Некоторые больницы сейчас под обстрелами, медицинской силы не хватает на всех, поэтому государственная пограничная служба предлагает свою помощь. Они отмечают, что будут принимать пациентов с боевыми и небоевыми травмами, а также с острыми заболеваниями.

Распространяйте эту информацию, вы можете получить помощь у нас. Слава Украине!

– отмечают в обращении.

Госпиталь пограничников будет оказывать экстренную помощь

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