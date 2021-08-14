Инцидент произошел в селе Прибужье Прибужской объединенной территориальной общины Вознесенского района.

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Женщину госпитализировали с сильными ожогами тела и дыхательных путей. Пламя потушили ее односельчане собственными силами. Подразделения спасателей привлекать не пришлось.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в течение 13 августа на территории области зафиксировали 19 пожаров. ГОрели: сухая трава, кустарники, мусор, солома и пожнивные остатки. Всего огонь охватил площадь более 38 гектаров.

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В Киеве 12 августа произошел масштабный пожар в Голосеевском районе. Пламя вспыхнуло на территории 2-этажного дома. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.

В Новомосковске (Днепропетровская область) 6 августа произошел пожар в жилом доме. От огня пострадали мама с ребенком.

В Харькове 2 августа около площади Защитников Украины во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Водитель оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию и вызвал спасателей. Пассажиры успели выйти на улицу. К счастью, обошлось без жертв.



Штрафы за поджог травы / инфографика 24 канал