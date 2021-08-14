Інцидент стався у селі Прибужжя Прибузької об'єднаної територіальної громади Вознесенського району.

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Жінку госпіталізували з сильними опіками тіла та дихальних шляхів. Полум'я загасили її односельці власними силами. Підрозділи рятувальників залучати не довелося.

Пресслужба ДСНС повідомила, що упродовж 13 серпня на території області зафіксували 19 пожеж. Палали: суха трава, чагарники, сміття, солома та пожнивні залишки. Загалом вогонь охопив площу понад 38 гектарів.

Пожежі в Україні: останні новини

У Києві 12 серпня сталася масштабна пожежа у Голосіївському районі. Полум'я спалахнуло на території 2-поверхового будинку. Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, не було.

У Новомосковську (Дніпропетровська область) 6 серпня сталася пожежа у житловому будинку. Від вогню постраждали мама з дитиною.

У Харкові 2 серпня поблизу площі Захисників України під час руху загорівся трамвай з пасажирами. Водій оперативно відреагував на надзвичайну ситуацію та викликав рятувальників. Пасажири встигли вийти на вулицю. На щастя, обійшлося без жертв.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 канал