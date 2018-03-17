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Господа народные депутаты, решите, с кем вы? – Вакарчук выступил с резким заявлением

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Вакарчук выступил с резким заявлением
Вакарчук выступил с резким заявлением / beztabu.net

Верховная Рада при поддержке президента должна немедленно отменить закон о предоставлении e-деклараций общественными активистами.

Об этом написал лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук в Twitter.


По его словам, закон о предоставлении e-деклараций общественными активистами является несправедливым и циничным.

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Именно эти активисты разоблачают роскошную жизнь некоторых политиков, что даже не стесняются жить не имея собственных официальных доходов. Такой закон выглядит как обычная месть этих политиков независимым от них представителям гражданского общества", – пишет Вакарчук.

Он напомнил обещание Порошенко о том, что закон будет отменен. Поэтому Верховной Раде представилась возможность продемонстрировать, или уважает она гражданское общество и украинский народ.

Господа народные депутаты! Решите с кем вы: с кучкой коррупционеров-"решал", или с украинским народом. И помните: вашей позиции люди не забудут. Примите государственное решение. Клетка, в которую пытаются загнать гражданское общество, должна быть уничтожена,
– отметил музыкант.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Святослав Вакарчук е-декларирование Законопроект
Источник: 24 Канал
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