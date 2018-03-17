Панове народні депутати, вирішіть, з ким ви? – Вакарчук виступив з різкою заявою

Верховна Рада за підтримки Президента повинна негайно скасувати закон про надання e-декларацій громадськими активістами.

Про це написав лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук у Twitter.

За його словами, закон про надання e-декларацій громадськими активістами є несправедливим і цинічним.

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"Саме ці активісти викривають зухвале розкішне життя деяких політиків, що навіть не соромляться жити невідповідно до власних офіційних доходів. Такий закон виглядає як звичайна помста цих політиків незалежним від них представникам громадянського суспільства", – пише Вакарчук.

Він нагадав обіцянку Порошенка про те, що закон буде скасовано. Тож Верховній Раді випала нагода продемонструвати – чи поважає вона громадянське суспільство та український народ.

Панове народні депутати! Вирішіть з ким ви: з купкою корупціонерів-"решал", чи з українським народом. І пам’ятайте – вашої позиції люди не забудуть. Тож прийміть державницьке рішення. Клітка, в яку намагаються загнати громадянське суспільство, повинна бути знищена,

– наголосив музикант.