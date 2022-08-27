В своем твиттере госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс иронически вспомнила о том, что пугает с каждым днем ​​все больше россиян. Она даже выложила фото, на котором можно увидеть тот самый "хлопок", который вызывает неописуемое чувство праздника у каждого украинца.

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Хлопок восхищает людей

У меня недавно обнаружена привязанность к этому растению,

– написала она в своем твиттере.

Понятно, что подписчики Мелинды Симмонс поддержали ее предпочтения. Под постом собралось множество комментариев:

"Хлопок в тренде";

"Лечит от плохого настроения и уныния";

"Мне нравится ваше чувство юмора";

"Это растение обладает лечебными свойствами: восстанавливает нервную систему";

"Что ни говорите, но сезон цветения хлопка – это очень хорошо".

Хлопок вдохновляет

И пока россияне боятся "хлопка", украинцев он вдохновляет. Так в Оперативном командовании "Юг" выложили в сеть крутую иллюстрацию. Она посвящена пополнению украинской мифологии.

Хлопочек – зверек-призрак. Пушистый и непоседливый. По ночам Хлопок тихонечко приходит на базы, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие легковоспламеняющиеся объекты оккупантов и начинает там играть с огнем,

– говорится в сообщении.

К слову, изобразила Хлопочек талантливая Светлана Олсевская.



Хлопочек стал новым мифическим персонажем в Украине / Иллюстрация Светланы Олсевской

Откуда появился хлопок

Заметим, что у этого жуткого слова "хлопок" есть сразу несколько трактовок. Если вы до сих пор не знали, откуда оно появилось, попытаемся объяснить.

Первая версия связана с российскими телеканалами. На телевидении страны-агрессора запретили взрывы называть взрывами. Поэтому их заменили словом "хлопок", что в переводе на украинский – "бавовна".

А вот еще одна связана с самыми взрывами. Если посмотреть на облако от детонации боеприпасов, то оно очень даже напоминает хлопок. Вот вам и еще одна версия появления этого слова, которое стало не только мемом, но и используется, как видите, чиновниками.

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