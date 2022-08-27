У своєму твітері пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс іронічно пригадала те, що лякає з кожним днем усе більше росіян. Вона навіть виклала фото, на якому можна побачити ту саму "бавовну", яка викликає невимовне відчуття свята у кожного українця.

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Бавовна захоплює людей

У мене нещодавно виявлена ​​прихильність до цієї рослини,

– написала вона у своєму твітері.

Ясна річ, що підписники Мелінди Сіммонс підтримали її вподобання. Під постом зібралося безліч коментарів:

"Бавовна у тренді";

"Лікує від поганого настрою та зневіри";

"Мені подобається ваше почуття гумору";

"Ця рослина має лікувальні властивості: відновлює нервову систему";

"Що не кажіть, але сезон цвітіння бавовни – це дуже гарно".

Бавовна надихає

І поки росіяни бояться "бавовну", українців вона надихає. Так в Оперативному командуванні "Південь" виклали у мережу круту ілюстрацію. Вона присвячена поповненню в українській міфології.

Бавовнятко – звірятко-примара. Пухнасте і непосидюче. Ночами Бавовнятко тихесенько приходить на бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші легкозаймисті об'єкти окупантів і починає там бавитись з вогнем,

– йдеться у повідомленні.

До слова, зобразила Бавовнятко талановита Світлана Олсевська.



Бавовнятко стало новим міфічним персонажем в Україні / Ілюстрація Світлани Олсевської

Звідки з'явилася бавовна

Зауважимо, що у цього моторошного слова "бавовна" є відразу кілька трактувань. Якщо ви досі не знали, звідки воно з'явилося, то спробуємо пояснити.

Перша версія пов'язана з російськими телеканалами. На телебаченні країни-агресорки заборонили вибухи називати вибухами. Тож їх замінили на слово "хлопок", що в перекладі на українську – "бавовна".

А от ще одна пов'язана з самими вибухами. Якщо глянути на хмару від детонації боєприпасів, то вона дуже навіть нагадує бавовну. От вам і ще одна версія появи цього слова, яке стало не лише мемом, а й використовується, як бачите, високопосадовцями.

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