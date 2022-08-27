У своєму твітері пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс іронічно пригадала те, що лякає з кожним днем усе більше росіян. Вона навіть виклала фото, на якому можна побачити ту саму "бавовну", яка викликає невимовне відчуття свята у кожного українця.
Читайте також Біля Євпаторії та Севастополя знову зацвіла "бавовна": окупанти хваляться "роботою ППО"
Бавовна захоплює людей
У мене нещодавно виявлена прихильність до цієї рослини,
– написала вона у своєму твітері.
Ясна річ, що підписники Мелінди Сіммонс підтримали її вподобання. Під постом зібралося безліч коментарів:
- "Бавовна у тренді";
- "Лікує від поганого настрою та зневіри";
- "Мені подобається ваше почуття гумору";
- "Ця рослина має лікувальні властивості: відновлює нервову систему";
- "Що не кажіть, але сезон цвітіння бавовни – це дуже гарно".
Бавовна надихає
І поки росіяни бояться "бавовну", українців вона надихає. Так в Оперативному командуванні "Південь" виклали у мережу круту ілюстрацію. Вона присвячена поповненню в українській міфології.
Бавовнятко – звірятко-примара. Пухнасте і непосидюче. Ночами Бавовнятко тихесенько приходить на бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші легкозаймисті об'єкти окупантів і починає там бавитись з вогнем,
– йдеться у повідомленні.
До слова, зобразила Бавовнятко талановита Світлана Олсевська.
Бавовнятко стало новим міфічним персонажем в Україні / Ілюстрація Світлани Олсевської
Звідки з'явилася бавовна
Зауважимо, що у цього моторошного слова "бавовна" є відразу кілька трактувань. Якщо ви досі не знали, звідки воно з'явилося, то спробуємо пояснити.
Перша версія пов'язана з російськими телеканалами. На телебаченні країни-агресорки заборонили вибухи називати вибухами. Тож їх замінили на слово "хлопок", що в перекладі на українську – "бавовна".
А от ще одна пов'язана з самими вибухами. Якщо глянути на хмару від детонації боєприпасів, то вона дуже навіть нагадує бавовну. От вам і ще одна версія появи цього слова, яке стало не лише мемом, а й використовується, як бачите, високопосадовцями.
Варте уваги – Хлань розповів, що під Херсоном ворога відрізали від постачання: дивіться відео