22:24
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, сегодня
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Госпредприятия, которые не платят налогов: Верланов обратится к Гончаруку

      18 Читати новину українською
      Сергей Верланов

      По состоянию на 1 декабря, 612 государственных предприятий задолжали бюджету более 4 миллиардов гривен уплаты части чистой прибыли (ЧЧП). Поэтому налоговая усилит работу по наиболее злостным неплательщикам, чтобы выполнить задание премьер-министра Алексея Гончарука относительно полноты наполнения бюджета.

      Об этом в пятницу, 6 декабря, рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений и территориальных органов ГНС.

      "Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия – это их прямая конституционная обязанность... Я лично доложу премьеру, кто отказался эту обязанность выполнять, чтобы по ним принимались соответствующие оргвыводы", – подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

      По его словам, налоговая сделает все, чтобы обеспечить полноту поступлений в бюджет в декабре и за год в целом.

      Так, в январе-ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 410,7 миллиарда гривен налогов и платежей, что на 53 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, что только в ноябре бюджет получил 51,6 миллиарда гривен, что на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в ноябре 2018 года.

      Кроме того, за 11 месяцев плательщики перечислили в бюджет 101 миллиард гривен налога на прибыль, на 6,48 миллиарда гривен больше, чем ожидалось (индикатив выполнен на 106,9%).

      Напомним, в ноябре поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных.

      Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии
      сегодня
      8369
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Налоги Государственная налоговая служба Сергей Верланов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 России предстоит пережить много катастроф: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 253
      сегодня , 21:31 Россия в ПАСЕ и импичмент Трампа: топ международных скандалов 2019 года
      Світлана Попова 35
      сегодня , 20:32 Путину придется соглашаться на условия Зеленского
      Іван Яковина 222
      сегодня , 18:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 104
      сегодня , 17:49 Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов
      Ірина Поліщук 199
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук