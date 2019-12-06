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      Держпідприємства, що не платять податки: Верланов звернеться до Гончарука

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      Сергій Верланов

      Станом на 1 грудня, 612 державних підприємств заборгували бюджету понад 4 мільярди гривень сплати частини чистого прибутку (ЧЧП). Через це податкова посилить роботу з найбільш злісними неплатниками, щоб виконати завдання прем‘єр-міністра Олексія Гончарука щодо повноти наповнення бюджету.

      Про це у п’ятницю, 6 грудня, розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та територіальних органів ДПС.

      "Сплачувати податки мають всі, в тому числі і державні підприємства – це їхній прямий конституційний обов’язок… Я особисто доповім прем’єру, хто відмовився цей обов’язок виконувати, щоб стосовно них ухвалювалися відповідні оргвисновки", – наголосив очільник податкової Сергій Верланов.

      За його словами, податкова зробить все, аби забезпечити повноту надходжень до бюджету у грудні і за рік у цілому.

      Так, у січні-листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 410,7 мільярди гривень податків і платежів, що на 53 мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цікаво, що лише у листопаді бюджет отримав 51,6 мільярда гривень, що на 6,4 мільярда гривень більше, ніж у листопаді 2018 року.

      Крім того, за 11 місяців платники перерахували до бюджету 101 мільярд гривеньподатку на прибуток, що на 6,48 мільярда гривень більше, ніж очікувалося (індикатив виконано на 106,9 %).

      Нагадаємо, у листопаді надходження від "алкогольного" акцизу склали 100% від запланованих.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Податки Державна податкова служба Сергій Верланов
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