Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что знает "про общественный резонанс вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наложили на "Новую почту".
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Чиновница отметила, что "вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами".
По словам Магалецкой, она "разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы".
Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня будет личная встреча с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества,
– подчеркнула чиновница.
Магалецкая подчеркнула, что"необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах".
"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения", – отметила Магалецкая.
Штраф для "Новой почты": главное
- В июле Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325 миллионов гривен. Причиной для этого якобы стали 2 инцидента: повреждение посылки и обсчет клиента.
- В январе 2021 года мужчина сообщил, что один из аквариумов, который доставляла "Новая почта", пришел разбитый.
- Кроме того, в марте один из потребителей пожаловался: его обсчитали в отделении №3 в городе Чугуев.