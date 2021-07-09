Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что знает "про общественный резонанс вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наложили на "Новую почту".

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Чиновница отметила, что "вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами".

По словам Магалецкой, она "разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы".

Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня будет личная встреча с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества,

– подчеркнула чиновница.

Магалецкая подчеркнула, что"необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах".

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения", – отметила Магалецкая.

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