Очільниця Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що знає "про суспільний резонанс навколо багатомільйонного штрафу, який співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області, наклали на "Нову пошту".

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Посадовиця зауважила, що "вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами".

За словами Магалецької, вона "розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули".

Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками "Новою пошти" та бізнес-спільноти,

– наголосила посадовиця.

Магалецька наголосила, що "необхідно терміново міняти законодавство, інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях".

"З "винуватцями" скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення", – зауважила Магалецька.

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