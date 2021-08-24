Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он убежден, что демократическая Украина отвечает интересам не только своего народа, но и США и международного сообщества

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США – партнер Украины

По словам Блинкена, США остаются близким партнером украинского государства в борьбе с коррупцией, содействии экономическому росту и в выполнении обещаний Революции Достоинства.

Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от агрессии России,

– подчеркнул госсекретарь США.

Как он отметил, украинский народ может гордиться своими достижениями, добытыми на протяжении 30 лет независимости.

Обратите внимание! По случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева состоялся военный парад. В нем приняли участие более 5 тысяч военных, в том числе и представители других стран.

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