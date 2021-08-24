Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він переконаний, що демократична Україна відповідає інтересам не лише свого народу, а й США та міжнародної спільноти

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США – партнер України

За словами Блінкена, США залишаються близьким партнером української держави у боротьбі з корупцією, сприянні економічному зростанню та у виконанні обіцянок Революції гідності.

Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та гарантування безпеки міжнародно визнаних кордонів України й захисту від агресії Росії,
– наголосив держсекретар США.

Як він зазначив, український народ може пишатися своїми досягненнями, здобутими впродовж 30 років Незалежності.

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Хто ще привітав Україну

  • З нагоди 30-ї річниці Незалежності привітання Україні надіслали очільники різних країн світу, дипломати та міністри.
  • Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з річницею Незалежності та пообіцяв, що Євросоюз продовжить її підтримувати.
  • Президентка Молдови Майя Санду також привітала українців зі святом. Політикиня зазначила, що Молдова "стоїть поруч з Україною та бажає миру та процвітання".
  • Привітав Україну й Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі зауважив, що "незламна воля українців дозволила їм гідно пройти довгий і болісний шлях здобуття власної державності".