Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він переконаний, що демократична Україна відповідає інтересам не лише свого народу, а й США та міжнародної спільноти
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США – партнер України
За словами Блінкена, США залишаються близьким партнером української держави у боротьбі з корупцією, сприянні економічному зростанню та у виконанні обіцянок Революції гідності.
Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та гарантування безпеки міжнародно визнаних кордонів України й захисту від агресії Росії,
– наголосив держсекретар США.
Як він зазначив, український народ може пишатися своїми досягненнями, здобутими впродовж 30 років Незалежності.
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Хто ще привітав Україну
- З нагоди 30-ї річниці Незалежності привітання Україні надіслали очільники різних країн світу, дипломати та міністри.
- Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з річницею Незалежності та пообіцяв, що Євросоюз продовжить її підтримувати.
- Президентка Молдови Майя Санду також привітала українців зі святом. Політикиня зазначила, що Молдова "стоїть поруч з Україною та бажає миру та процвітання".
- Привітав Україну й Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі зауважив, що "незламна воля українців дозволила їм гідно пройти довгий і болісний шлях здобуття власної державності".