У Посольстві України у Чехії повідомили, що 24 серпня українські прапори розвіваються в 6 містах.

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Прапори України майорять у Чехії на

  • мерії Брно,
  • мерії Пардубіце,
  • обласній раді Пардубицького краю,
  • обласній раді Плзенського краю,
  • мерії Ліберця,
  • мерія Мнєлніка,
  • мерія Каданя.


Прапори України у Чехії / Колаж Посольства України

У Словаччині теж підняли український прапор

Окрім того, за інформацією Посольства України у Словаччині, принаймні одне місто у цій країні також підняло український прапор. Синьо-жовтий стяг прикрашає мерію міста Пряшів.

Перший секретар посольства України у Словаччині Андрій Варенков розповів, що такий вияв солідарності здійснили саме в місті, де проживає чисельна українська громада. Він також подякував міській голові Пряшева Андреї Тручановій за стабільну підтримку України.


Український прапор на мерії Пряшева / Фото Посольства України у Словаччині

Текст публікації Посольства України у Словаччині:

Сьогодні, 24 серпня на честь 30 річниці Незалежності України на мерії в м. Пряшів (Східна частина Словаччини) було піднято Прапор України. Приємно, що такий вияв солідарності здійснено саме в місті де проживає чисельна українська громада. Висловлюємо щиру вдячність меру м. Пряшів Андреї Тручановій, за сталу підтримку України.