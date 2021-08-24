У Посольстві України у Чехії повідомили, що 24 серпня українські прапори розвіваються в 6 містах.

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Прапори України майорять у Чехії на

мерії Брно,

мерії Пардубіце,

обласній раді Пардубицького краю,

обласній раді Плзенського краю,

мерії Ліберця,

мерія Мнєлніка,

мерія Каданя.



Прапори України у Чехії / Колаж Посольства України

У Словаччині теж підняли український прапор

Окрім того, за інформацією Посольства України у Словаччині, принаймні одне місто у цій країні також підняло український прапор. Синьо-жовтий стяг прикрашає мерію міста Пряшів.

Перший секретар посольства України у Словаччині Андрій Варенков розповів, що такий вияв солідарності здійснили саме в місті, де проживає чисельна українська громада. Він також подякував міській голові Пряшева Андреї Тручановій за стабільну підтримку України.



Український прапор на мерії Пряшева / Фото Посольства України у Словаччині

Зверніть увагу! З нагоди 30-ї річниці Незалежності привітання Україні надіслали очільники різних країн світу, дипломати та міністри. Вітальні слова надійшли від державного секретаря США Ентоні Блінкена, президента Європейської ради Шарля Мішеля, посла Євросоюзу Матті Маасікаса, міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічуса, глави цієї країни у 2009 – 2019 роках Далі Грибаускайте, лідерки Грузії Саломе Зурабішвілі, президентки Молдови Майя Санду й інших.

Текст публікації Посольства України у Словаччині:

Сьогодні, 24 серпня на честь 30 річниці Незалежності України на мерії в м. Пряшів (Східна частина Словаччини) було піднято Прапор України. Приємно, що такий вияв солідарності здійснено саме в місті де проживає чисельна українська громада. Висловлюємо щиру вдячність меру м. Пряшів Андреї Тручановій, за сталу підтримку України.