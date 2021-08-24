Привітальні слова з нагоди Дня Незалежності Україні, крім мера Праги Зденєка Гржіба, надіслали також чеська сенаторка Мірослава Нємцова та депутатка Маркета Пекарова-Адамова.

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Привітання з Днем Незалежності від мера Праги

Міський голова Праги одягнув з нагоди свята вишиванку.

Коли ще одягати таку красиву українську вишиванку, як не сьогодні (24 серпня – 24 канал)! Я бажаю цій країні та всім людям, які мають Україну в серці, всього найкращого,

– зазначив Гржіб.

У своєму фейсбуці він нагадав про спільну історію України та Чехії, а також додав, що у його країні проживають багато українців. Міський голова Праги також подякував Україні за сприяння у розвитку Чехії.

Вітальні слова від інших чеських політиків

Сенаторка Мірослава Нємцова побажала, аби було відновлено суверенітет України і люди могли вільно самостійно приймати всі рішення. Водночас депутатка Пекарова-Адамова висловила підтримку українцям в боротьбі за свободу та демократію.

Я бажаю Україні, щоб наступний свій "день народження" вона святкувала у повному складі й в мирі",

– наголосила депутатка.

І сенаторка, і депутатка також одягли вишиванки.



Чеські політики привітали Україну з Днем Незалежності / Колаж 24 каналу

Нагадаємо, голова Сенату Парламенту Чехії Мілош Вистрчіл 23 серпня виступив на урочистому засіданні Верховної Ради. Він висловив Україні підтримку.

Привітання України від світових лідерів

З нагоди 30-ї річниці Незалежності привітання Україні надіслали очільники різних країн світу, дипломати та міністри.

Зокрема вітальні слова надійшли від державного секретаря США Ентоні Блінкена, президента Європейської ради Шарля Мішеля, посла Євросоюзу Матті Маасікаса, міністра закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус, глави цієї країни у 2009 – 2019 роках Далі Грибаускайте, лідерки Грузії Саломе Зурабішвілі, президентки Молдови Майя Санду та багатьох інших.

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Текст повідомлення Посольства України у Празі:

Чеська сенаторка Мірослава Нємцова, депутатка Маркета Пекарова-Адамова та мер Праги Зденєк Гржіб у вишиванках привітали Україну з Днем незалежності.

Дякуємо за побажання та слова підтримки!

Мірослава Нємцова: "Я бажаю громадянам України, щоб було відновлено суверенітет їхньої країни і вони могли вільно самостійно приймати всі рішення".

Маркета Пекарова-Адамова: "Висловити підтримку українцям в їхній боротьбі за свободу та демократію – це найменше, що ми можемо (не лише) сьогодні зробити. Я бажаю Україні, щоб наступний свій «день народження» вона святкувала у повному складі й в мирі!"

Зденєк Гржіб: "Коли ще одягати таку красиву українську вишиванку, як не сьогодні! Я бажаю цій країні та всім людям, які мають Україну в серці, всього найкращого!"