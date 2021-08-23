Політик українською мовою привітав з 30-річчям незалежності країни. Далі продовжив чеською, розповівши про участь у саміті Кримської платформи.
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Політик вражений подіями у Криму
Вистрчіл згадав слова президента Володимира Зеленського про депортацію кримських татар у 1944 році. Він звернув увагу, що історія повторюється. Окупанти виганяють з Криму корінних жителів.
Він додав, що на початку жовтня 1938 року у тодішній Чехословаччині теж виселяли людей, тому що гітлерівська Німеччина окупувала цю землю.
"Ви можете покластись, на те, що сучасна Чехія добре знає, у якій ситуації ви зараз перебуваєте, та наскільки це важко", – сказав Вистрчіл.
Чиновник підтримав створення Кримської платформи та запевнив, що Чехія стоїть на українській стороні.
Тримайтеся, ми з вами,
– підсумував політик.
Як пройшов перший саміт Кримської платформи
- Саміт Кримської платформи в Україні відбувся 23 серпня. У ньому взяли участь представники понад 40 країн.
- Члени саміту підписали декларацію про засудження окупації Криму, а також переслідування людей на території півострова. Важливо, що Росію на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.
- Зеленський наголосив, що до декларації можуть доєднатись й інші країни. Документ передбачає, що держави можуть навіть розглянути додаткові санкції.
- Зеленський спрогнозував, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.