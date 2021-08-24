Привітання та побажання від відомих людей України та керівництва держави зібрали у матеріалі 24 каналу.

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Це 30 років відновлення Незалежності України, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у твітері наголосив, що мовиться не про 30-ту річницю Незалежності, а про річницю її відновлення. Україна, наголосив Зеленський, вже відбулась і займає гідне місце серед вільних, демократичних країн.

Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна! Ми тебе не підведемо!

– написав президент.

Незалежність – це результат сили духу і боротьби, – Шмигаль

Згідний з президентом щодо відновлення незалежності і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що багато поколінь українців виборювали право жити у вільній та демократичній країні.

30 років тому сталася історична подія: у Верховній Раді було ухвалено акт проголошення Незалежності України. Незалежність – це результат сили духу, боротьби та незламної віри у майбутнє українського народу,

– написав Шмигаль.

Дивіться відео привітання глави уряду:

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Нас об'єднує багато речей, – Разумков

Спікер Дмитро Разумков зауважив, що, попри усі виклики, українці завжди знаходили у собі сили рухатись вперед та переможно боротись за право мати краще майбутнє.

Нас об'єднує багато спільних речей. Україна – це єдина держава. Українці із Заходу та Сходу, із Півдня та Півночі – завжди прагнули і прагнуть жити у вільній та процвітаючій країні. Бажаю кожному громадянину України наснаги та мирного неба над головою,

– написав голова Верховної Ради.

Ми здатні дивувати себе та світ, – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба впевнений, українці здатні дивувати самих себе та весь світ. Дипломат зауважив, що зараз саме час ставати творцями власного щастя та безпеки.

Ми працюємо на тим, щоб стати кращою версією себе: Україною, яка є активним учасником міжнародної політики та веде інших за собою, Україною, яка є не жертвою, а рятівником, Україною, яка творить власну безпеку та безпеку та безпеку регіону,

– розповів Кулеба.

Дивіться відео привітання Дмитра Кулеби:

Привітання від митрополита Епіфанія

Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вірить, що Україна – неймовірна за силою духу, вірою, сердечністю та щирістю. Саме тому вона, попри кількасотлітні намагання її поневолити, завжди стає на ноги.

Так, не все складається, як нам би хотілося. Але у Бога немає нічого випадкового. Якщо Господь і допускає випробування для нас – то для того, щоби, здолавши їх, ми зміцнювалися в добрі й правді, цінували здобуте і захищали його,

– написав Епіфаній.

Митрополит закликав українців цінувати і дякувати за те, що мають. А мають вони дуже багато – варто лише озирнутись.

Митрополит Епіфаній привітав з Днем Незалежності / Фото з фейсбуку Епіфанія

Це свято закорінене в тисячолітній історії, – Блаженніший Святослав

Голова УГКЦ Святослав теж не оминув нагоди привітати українців зі святом. Блаженніший зазначив, що на це свято чекали цілі покоління попередників.

"Саме ми сьогодні стаємо учасниками і продовжувачами цих національно-визвольних змагань. Саме нам Господь Бог дарував великий дар, благодать жити, розбудовувати, скріплювати і захищати вільну й незалежну Україну", – наголосив глава УГКЦ.

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Мер Києва закликав вірити в себе та Україну

Віталій Кличко зауважив, що історія незалежності – це історія кожного з нас.

Історія випробувань, боротьби, щоденної праці. Історія перемог – маленьких і великих… Ми творимо свою державу. Від кожного з нас залежить якою вона буде,

– зазначив Кличко. Дивіться привітання мера столиці: 30 – це чудовий вік, – мер Львова На думку мера Андрія Садового, 30 – це чудовий вік, та й будь-який вік – чудовий, якщо вільно живеш та дихаєш. Скажіть собі "З днем народження!". Бо це наша країна і наша Незалежність. Посміхніться і любіть! Тільки щиро!

– закликав Садовий. Привітання від мера Львова Андрія Садового: Терехов вважає незалежність найпрекраснішим станом у світі Привітання з нагоди Дня Незалежності опублікував і виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов. Політик зауважив, що незалежність можуть дозволити собі лише сильні та впевнені люди. Попереду у нас – безкінечність. Нехай вона надихає і буде наповнена радістю. Щасливим та достойним наше життя зможемо зробити лише ми самі,

– написав Терехов. Це треба бачити Урочисте проходження катерів і проліт авіації у Києві: вражаючі фото та відео Наші найбільші перемоги попереду, – Порошенко 5-ий президент України Петро Порошенко наголосив, що наша країна дивувала світ, відстоюючи цінності та європейський вибір. Попри великі досягнення, сказав політик, найбільші перемоги України – ще попереду. Україна буде повноправним членом ЄС і НАТО. Україна буде захищеною, процвітаючою і сучасною державою, в якій кожен почуватиметься гідно, і за яку кожен відчуватиме гордість!

– впевнений Порошенко. Україна – це люди, Україна – це ми, – Тимошенко Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зауважила, що той шлях, яким іде Україна не дуже простий, проте цей шлях, з якого не звернуть – вибір вільних людей. Тимошенко закликала бути щасливими на своїй землі.



"Бо для нас Україна – це не просто держава. Україна – це тато і мама. Це – та хата, в якій ти народився. Ті дерева в лузі й та трава, якою ти зробив свої перші кроки… Україна – це люди, Україна це – ми… Наш біль, наша тривога, наша любов, наші серця", – сказала Тимошенко. Ми – незалежна нація, – Рудик Голова партії "Голос" Кіра Рудик переконана, що за 30 років Україна перейшла від поривчастого "ми хочемо бути самостійними" до усвідомленого "ми – незалежна нація". "Кожен вивчений урок рухає нас вперед. Когось рухає спортивна злість, когось – ідея, когось впертість та невизнання поразок. Головне – ми щоразу стаємо до роботи", – написала політикиня.

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