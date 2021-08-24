Супроводжувало підняття Державного Прапора звучання Державного Гімну України.

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Право підняти синьо-жовтий стяг надали найкращим військовослужбровцям почесної варти. Очолював прапороносну групу учасник бойових дій, командир роти почесної варти старший лейтенант Антон Слотвинський.

Несли прапор України штаб-сержант Анатолій Косюга та солдати Іван Григорійчук і Дмитро Василенко.

У День Незалежності в Києві підняли синьо-жовтий прапор: дивіться відео

Як святкують День Незалежності України

24 серпня проведуть урочистий концентр і парад військ. На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

На Трухановому острові планують артилерійський салют, а на Дніпрі проходження катерів.

У рамках святкування вперше за 311 років до України привезли Конституцію Пилипа Орлика.

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