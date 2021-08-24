Сопровождало поднятие Государственного Флага звучание Государственного Гимна Украины.
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Право поднять сине-желтый флаг предоставили лучшим военнослужащим почетного караула. Возглавлял знаменосную группу участник боевых действий, командир роты почетного караула старший лейтенант Антон Слотвинский.
- Несли флаг Украины штаб-сержант Анатолий Косюга и солдаты Иван Григорийчук и Дмитрий Василенко.
В День Независимости в Киеве подняли сине-желтый флаг: смотрите видео
Как празднуют День Независимости Украины
- 24 августа проведут торжественный концерт и парад войск. На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- На Трухановом острове планируют артиллерийский салют, а на Днепре торжественное прохождение катеров.
- В рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезли Конституцию Филиппа Орлика.
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