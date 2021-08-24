Поздравления и пожелания от известных людей Украины и руководства страны собрали в материале 24 канала.

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Это 30 лет восстановления независимости Украины, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в твиттере подчеркнул, что речь идет не о 30-й годовщине Независимости, а о годовщине ее восстановления. Украина, подчеркнул Зеленский, уже состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических стран.

Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас – вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная! Мы тебя не подведем!

– написал президент.

Независимость – это результат силы духа и борьбы, – Шмыгаль

Согласен с президентом относительно восстановления независимости и премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что многие поколения украинцев боролись за право жить в свободной и демократической стране.

30 лет назад произошло историческое событие: в Верховной Раде был принят акт провозглашения Независимости Украины. Независимость – это результат силы духа, борьбы и несокрушимой веры в будущее украинского народа,

– написал Шмыгаль.

Смотрите видео поздравления главы правительства:

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Нас объединяет много вещей, – Разумков

Спикер Дмитрий Разумков отметил, что, несмотря на все вызовы, украинцы всегда находили в себе силы двигаться вперед и победно бороться за право иметь лучшее будущее.

Нас объединяет много общих вещей. Украина – это единое государство. Украинцы с Запада и Востока, с Юга и Севера – всегда стремились и стремятся жить в свободной и процветающей стране. Желаю каждому гражданину Украины вдохновения и мирного неба над головой,

– написал председатель Верховной Рады.

Мы способны удивлять себя и мир, – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, украинцы способны удивлять самих себя и весь мир. Дипломат отметил, что сейчас самое время становиться создателями собственного счастья и безопасности.

Мы работаем на тем, чтобы стать лучшей версией себя: Украиной, которая является активным участником международной политики и ведет других за собой, Украиной, которая является не жертвой, а спасителем, Украиной, которая творит собственную безопасность и безопасность и безопасность региона,

– рассказал Кулеба.

Смотрите видео поздравления Дмитрия Кулебы:

Поздравления от митрополита Епифания

Глава ПЦУ митрополит Епифаний верит, что Украина – невероятная по силе духа, верой, сердечностью и искренностью. Именно поэтому она, несмотря на попытки несколько лет ее поработить, всегда становится на ноги.

Да, не все складывается, как нам бы хотелось. Но у Бога нет ничего случайного. Если Господь и допускает испытания для нас – то для того, чтобы, одолев их, мы укреплялись в добре и правде, ценили добытое и защищали его,

– написал Епифаний.

Митрополит призвал украинцев ценить и благодарить за то, что имеют. А имеют они очень много – стоит только оглянуться.

Митрополит Епифаний поздравил с Днем независимости / Фото из фейсбука Епифания

Этот праздник укоренен в тысячелетней истории, – Блаженнейший Святослав

Глава УГКЦ Святослав тоже не обошел случая поздравить украинцев с праздником. Блаженнейший отметил, что этот праздник ждали целые поколения предшественников.

"Мы сегодня становимся участниками и продолжателями этих национально-освободительных соревнований. Именно нам Господь Бог даровал великий дар, благодать жить, строить, укреплять и защищать свободную и независимую Украину", – отметил глава УГКЦ.

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Мэр Киева призвал верить в себя и Украину

Виталий Кличко отметил, что история независимости – это история каждого из нас.

История испытаний, борьбы, ежедневного труда. История побед – маленьких и больших... мы творим свое государство. От каждого из нас зависит какой она будет,

– отметил Кличко.

Смотрите поздравление мэра столицы:

30 – это замечательный возраст, – мэр Львова По мнению мэра Андрея Садового, 30 – это замечательный возраст, да и любой возраст – замечательный, если свободно живешь и дышишь. Скажите себе "С днем рождения!". Потому что это наша страна и наша независимость. Улыбнитесь и любите! Только искренне!

– призвал Садовый. Поздравление от мэра Львова Андрея Садового: Терехов считает независимость самым прекрасным состоянием в мире Поздравление по случаю Дня Независимости опубликовал и исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Политик отметил, что независимость могут позволить себе только сильные и уверенные люди. Впереди у нас – бесконечность. Пусть она вдохновляет и будет наполнена радостью. Счастливой и достойной нашу жизнь сможем сделать только мы сами,

– написал Терехов. Это надо видеть Торжественное прохождение катеров и пролет авиации в Киеве: впечатляющие фото и видео Наши самые большие победы впереди, – Порошенко 5-ый президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что наша страна удивляла мир, отстаивая ценности и европейский выбор. Несмотря на большие достижения, сказал политик, наибольшие победы Украины – еще впереди. Украина будет полноправным членом ЕС и НАТО. Украина будет защищенным, процветающим и современным государством, в котором каждый будет чувствовать себя достойно, и за которое каждый будет чувствовать гордость!

– уверен Порошенко. Украина – это люди, Украина – это мы, – Тимошенко Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что тот путь, которым идет Украина не очень прост, однако этот путь, с которого не свернуть – выбор свободных людей. Тимошенко призвала быть счастливыми на своей земле. "Потому что для нас Украина – это не просто государство. Украина – это папа и мама. Это – та изба, в которой ты родился. Те деревья в луге и та трава, на которой ты сделал свои первые шаги... Украина – это люди, Украина это – мы... наша боль, наша тревога, наша любовь, наши сердца", – сказала Тимошенко. Мы – независимая нация, – Рудик Председатель партии "Голос" Кира Рудык убеждена, что за 30 лет Украина перешла от порывистого "мы хотим быть самостоятельными" к осознанному "мы – независимая нация". "Каждый выученный урок двигает нас вперед. Кем-то движет спортивная злость, кем-то – идея, кем-то упрямство и непризнание поражений. Главное – мы каждый раз становимся к работе", – написала политик. Читайте также Украине – 30: что происходит в разных городах

Обратите внимание! 24 августа в Киеве состоялся масштабный военный парад. По улицам столицы прошли около 5 тысяч военных, привлекли авиацию и около 400 единиц техники и вооружения.