Госслужащим Грузии запретили покупать черные автомобили

Правительство Грузии одобрило указ, запрещающий государственным структурам покупать автомобили черного цвета за бюджетные средства. При этом для госслужащих рекомендовано закупать бюджетные модели автомобилей.

Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Отказ от черных автомобилей был инициативой премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который ранее призвал членов правительства оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на автомобили других цветов.

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Следовательно, автомобили всех классов, предназначенные для государственных служащих Грузии, могут быть любого цвета, кроме черного. Отметим, что запрет распространяется на министерства, юридических лиц публичного права, которые находятся в подчинении министерств, а также на администрацию правительства.

Стоит отметить, что предложения об определении класса и категории автомобиля, который покупают за государственные деньги, будут одобрять соответствующие ведомства.

Теперь грузинские министерства и ведомства должны подать до 25 апреля на рассмотрение правительства план оптимизации автопарка. А местные органы власти должны передать министерству финансов автомобили, которые вышли из строя и не подлежат ремонту.