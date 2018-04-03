На каких автомобилях ездят народные депутаты

Народные депутаты имеют право льготного проезда в метро, но добираются на работу преимущественно на элитных авто.

Уже третий день активисты, журналисты и просто люди, которые интересуются доходами нардепов, изучают их декларации. А там много интересного. В том числе и авто премиум-класса.

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Например, народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко ездит на Mercedes-Benz GL450, а Татьяна Донец из "Народного фронта" имеет два автомобиля: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинский – аж 10 элитных автомобилей.

На чем депутаты ездят на заседания парламента – смотрите в сюжете.