На яких автомобілях їздять народні депутати
Народні депутати мають право пільгового проїзду в метро, але добираються на роботу переважно на елітних авто.
Уже третій день активісти, журналісти і просто люди, які цікавляться доходами нардепів, вивчають їхні декларації. А там багато цікавого. Зокрема і авто преміум-класу.
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Наприклад, народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко їздить на Mercedes-Benz GL450, а Тетяна Донець з "Народного фронту" має дві автівки: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинський – аж 10 елітних автомобілів.
На чому депутати їздять на засідання парламенту – дивіться у сюжеті.
Джерело: 24 Канал
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