На яких автомобілях їздять народні депутати

Народні депутати мають право пільгового проїзду в метро, але добираються на роботу переважно на елітних авто.

Уже третій день активісти, журналісти і просто люди, які цікавляться доходами нардепів, вивчають їхні декларації. А там багато цікавого. Зокрема і авто преміум-класу.

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Наприклад, народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко їздить на Mercedes-Benz GL450, а Тетяна Донець з "Народного фронту" має дві автівки: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинський – аж 10 елітних автомобілів.

На чому депутати їздять на засідання парламенту – дивіться у сюжеті.