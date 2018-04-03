21:47
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 4°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

На яких автомобілях їздять народні депутати

465 Читать новость на русском

Народні депутати мають право пільгового проїзду в метро, але добираються на роботу переважно на елітних авто.

Уже третій день активісти, журналісти і просто люди, які цікавляться доходами нардепів, вивчають їхні декларації. А там багато цікавого. Зокрема і авто преміум-класу.

Читайте також: Експерт розповів, як правильно боротися з "автохамами"

Наприклад, народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко їздить на Mercedes-Benz GL450, а Тетяна Донець з "Народного фронту" має дві автівки: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинський – аж 10 елітних автомобілів.

На чому депутати їздять на засідання парламенту – дивіться у сюжеті.

Теги: Верховна Рада е-декларування Новини України Тетяна Шевченко Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
сьогодні, 21:21 Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
Наталя Сколоздра 969
Венесуельский урок Украине
сьогодні, 21:00 Венесуельский урок Украине
Павло Казарін 469
Фестивалі за кордоном 2018: гаряча підбірка з Європи і США
сьогодні, 20:15 Фестивалі за кордоном 2018: гаряча підбірка з Європи і США
Настя Сукач 278
Продукти харчування за європейським стандартом: як це діятиме в Україні
сьогодні, 19:02 Продукти харчування за європейським стандартом: як це діятиме в Україні
Яніна Ткачук 1869
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сьогодні, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 2132
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук