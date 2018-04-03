Експерт розповів, як правильно боротися з "автохамами"

Громадський активіст, засновник порталу DTP.KIEV Влад Антонов розповів, як можна протистояти водіям, які грубо порушують правила дорожнього руху.

Про це він повідомив в ефірі 24 Каналу.

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"Перш за все, потрібно по-людськи поговорити. Підійти, привітатися і зробити зауваження, рідко водії на об’єктивне зауваження, без агресії, реагують неадекватно. Ні в якому разі не потрібно провокувати конфлікт. Тому що людина може бути неадекватною, у неї може бути зброя. Тому краще зробити так, якщо не діє – можна сфотографувати і відправити фото у відповідні органи", – розповів Антонов.

Він також зазначив, що водій, у якого забирають авто на штрафмайданчик, може забрати його до моменту від'їзду евакуатора.

Також можна звернутися в поліції, щоб автомобіль забрали з місця, де він грубо порушує правила дорожнього руху. Приїде евакуатор, оформлять необхідні документи і заберуть автомобіль. У Києві щодня таким чином забирають близько 40 автівок. Якщо водій з’явився вчасно, то він може забрати авто. Якщо ні – тоді буде змушений їхати забирати на штрафний майданчик, а це дуже непросто,

– додав активіст.