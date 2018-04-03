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Эксперт рассказал, как правильно бороться с "автохамами"

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Эвакуатор
Эвакуатор / japan-cars.su

Общественный активист, основатель портала DTP.KIEV Влад Антонов рассказал, как можно противостоять водителям, которые грубо нарушают правила дорожного движения.

Об этом он сообщил в эфире 24 Канала.

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"Прежде всего, нужно по-человечески поговорить. Подойти, поздороваться и сделать замечание, редко водители на объективное замечание, без агрессии, реагируют неадекватно. Ни в коем случае не нужно провоцировать конфликт. Потому что человек может быть неадекватным, у него может быть оружие. Поэтому лучше сделать так, если не действует – можно сфотографировать и отправить фото в соответствующие органы", – рассказал Антонов.

Он также отметил, что водитель, у которого забирают авто на штрафплощадку, может забрать его до момента отъезда эвакуатора.

Также можно обратиться в полицию, чтобы автомобиль забрали с места, где он грубо нарушает правила дорожного движения. Приедет эвакуатор, оформят необходимые документы и заберут автомобиль. В Киеве ежедневно таким образом забирают около 40 автомобилей. Если водитель появился вовремя, то он может забрать авто. Если нет – тогда будет вынужден ехать забирать на площадку, а это очень непросто,
– добавил активист.

Теги: Новости Украины Полиция Новые правила дорожного движения
Источник: 24 Канал
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