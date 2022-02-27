На самом деле peer-to-peer connection – это настройка, позволяющая шифровать звонки между вами и вашим собеседником. Причем так, чтобы НЕ хранить эту информацию на сервере.
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Это означает, что НЕ нужно выключать эту настройку. Именно такой шаг был бы опасен: в вашем разговоре может появиться посредник, способный перехватить сообщения и звонки.
И это может быть враг!
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