На самом деле peer-to-peer connection – это настройка, позволяющая шифровать звонки между вами и вашим собеседником. Причем так, чтобы НЕ хранить эту информацию на сервере.

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Это означает, что НЕ нужно выключать эту настройку . Именно такой шаг был бы опасен: в вашем разговоре может появиться посредник, способный перехватить сообщения и звонки.

И это может быть враг!



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