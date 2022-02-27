Насправді peer-to-peer connection — це налаштування, яке дозволяє шифрувати дзвінки між вами та вашим співрозмовником. Причому так, щоб НЕ зберігати цю інформацію на сервері.
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Це означає, що НЕ треба вимикати це налаштування. Якраз такий крок був би небезпечним: у вашій розмові може з’явитися посередник, здатний перехопити повідомлення та дзвінки.
І це може бути ворог!
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