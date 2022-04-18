Как сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба, правоохранители вместе со спасателями начинают работы по разминированию Гостомеля. Объем работы довольно большой – оккупанты оставили много "сюрпризов".

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Разминирование Гостомеля

Команда ГСЧС и правоохранителей будет работать над обезвреживанием мин на участке от аэропорта до города. Следующими на очереди будут завалы.

Думаю, что в течение недели они смогут выполнить большой объем работы и мы увидим результат уже после Пасхи,

– сообщил Кулеба.

Также он рассказал, что в Бородянке работники ГСЧС уже завершили первую стадию работ, поэтому волонтеры смогут приступить к расчистке центральных улиц.

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