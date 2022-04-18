Як повідомив очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба, правоохоронці разом з рятувальниками починають роботи з розмінування Гостомеля. Обсяг роботи доволі великий – окупанти залишили багато "сюрпризів".

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Розмінування Гостомеля

Команда ДСНС та правоохоронців буде працювати над знешкодженням мін на ділянці від аеропорту до міста. Наступними на черзі будуть завали.

Думаю, що впродовж тижня вони зможуть виконати велий обсяг роботи і ми побачимо результат вже після Паски,

– повідомив Кулеба.

Також він розповів, що у Бородянці працівники ДСНС вже завершили першу стадію робіт, тому волонтери зможуть розпочати розчищення центральних вулиць.

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