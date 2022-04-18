Відповідну інформацію в ніч проти 18 квітня оприлюднив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він пояснив, що це трапилось, попри сумніви суспільства, що таке взагалі можливе.

Зауважте ДПСУ та Арестович заявили про чергову серію Чорнобаївки: горіли склади з боєприпасами

ЗСУ розбили ворога у Чорнобаївці 16 раз

Низька хмарність і щільний дощ не завадили точній поразці позицій реактивної системи залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці,

– заявив Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що це трапилось, всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова.

"Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся", – зауважив Арестович.

До речі, 15 раз розгрому Чорнобаївки був 14 квітня. Тоді росіяни розмістили там склади з боєприпасами 22 армійського корпусу. І, як не дивно, вся ця зброя ефектно горіла.

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