Об этом рассказал представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Он добавил, что этот вопрос будут обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая и подчеркнул, что до сих пор не стоит ожидать каких-либо изменений.

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По словам Борреля, финального предложения по эмбарго на нефть и газ пока нет.

Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и усадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу,

– сказал Боррель.

В то же время, он добавил, что все страны ЕС работают над сокращением своей зависимости от российской нефти и газа. В конце концов, блок сможет сократить доходы России от нефтегазового бизнеса.

Какие страны до сих пор против

Напомним, что Германия и Австрия, получающие большую часть своего природного газа из России, решительно выступают против запретов на импорт нефти и газа. Представители стран подчеркивают, что сначала им придется найти альтернативные источники поставок энергоресурсов.

Против выступила Венгрия.

Санду подчеркнула, что единственным важным элементом отношений Молдовы с Россией остается закупка газа у "Газпрома".

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