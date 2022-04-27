За 63 дня войны против Украины Россия потеряла более 24 тысяч военных. А также 939 танков, 185 самолетов и 155 вертолетов. Есть еще немалые потери другой бронированной техники и артиллерийских систем. И даже корабли, в числе которых и крейсер "Москва".

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Огромные потери заставляют россиян искать помощи у стран ОДКБ. Это так называемая Организация договора о коллективной безопасности, куда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Создали ее после развала СССР в противовес НАТО.

Россия пытается использовать войска этих стран в войне против Украины. Однако пока те не проявляют желания воевать. Поэтому отказываются принимать решения о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территориях Донецкой и Луганской областей, которые с 2014 года находятся под российской оккупацией.

Все, на что пока согласились в ОДКБ – это рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России и Беларуси. Но лишь в том случае, если Украина нападет на эти территории.

Сейчас все страны-участники ОДКБ (кроме России и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость ранее временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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