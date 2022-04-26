По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в первые же дни войны в так называемой "ПМР" поняли, что оказались в полной изоляции от России. Единственной надеждой террористов было создание путинскими ордынцами сухопутного коридора в Приднестровье, но все понимали, что такое может быть только в случае невероятного успеха орков.

Смотрите также Вместо раненых везли имущество украинцев: россияне оставили на поле боя тысячи раненых солдат

Никакой победы в направлении движения в Молдову рашисты не одержали, из-за чего ситуация для непризнанного региона начала серьезно ухудшаться.

Подмога не пришла, подкрепления не прислали

Находящийся в Приднестровье российский контингент понял, что сил для возможного удержания войск Молдовы в случае возможной попытки разобраться с квазиобразованием силовым путем, критически не хватит. Перебросить дополнительные подразделения из России уже было невозможно. Понимали это и в Кремле, из-за чего начали политически давить Кишинев для сдерживания вероятных атак.

Параллельно с этим вполне мотивированные российские кураторы "ПМР" начали бряцать своим оружием, готовить аэропорт Тирасполя для приема самолетов и вообще делать вид, что готовы чуть ли не к войне с Украиной.

Проверки же бронетехники, расположенной в Приднестровье, показали, что ситуация намного хуже, чем кто-то мог даже себе представить. Из каждых четырех танков мог завестись только один. Приблизительно так же было с БТРами и БМП. Оборонительная способность "ПМР", согласно реалистичным оценкам Москвы, заключается в том, чтобы сопротивляться войскам Молдовы в течение нескольких недель.

Однако в случае, если в решение проблемы вмешается Украина, в генштабе России спрогнозировали полную потерю анклава за два дня. Впрочем, россияне остаются уверенными в том, что Киев и Кишинев никогда не приступят к реальным совместным действиям для решения проблемы бурного региона.

Для того чтобы усилить группировку, в Приднестровье пытались провести мобилизацию населения, но все эти меры не привели ни к чему. Военное руководство квазиобразования смогло набрать на службу только 59 человек. Поэтому в "ПМР" вообще не понимают, зачем Путин начал делать вид, что оттуда планируется наступление на Украину. И очень боятся получить приказ провоцировать ВСУ.

Провокации Путина – агония Кремля

С началом второго этапа полномасштабной войны России против Украины в Кремле и министерстве обороны России сделали несколько заявлений по поводу намерений пробить сухопутную границу в Приднестровье. Сделали это, по данным украинских спецслужб, для того чтобы в генштабе нашего государства не могли свободно оперировать резервами на этом направлении. Однако Путину этого оказалось мало. С учетом реальной ситуации на фронтах, затягивания санкционной петли и вероятного расширения НАТО режим Кремля оказался в состоянии агонии. Пусть даже Россия может продержаться и вести войну несколько лет, в Москве вполне понимают, что без побед они будут быстро терять контроль над ситуацией внутри своей страны.

Такая ситуация заставляет Путина и его приспешников сыпать угрозами всем странам мира, которые они считают враждебными. Это и Япония, которая называет Курилы оккупированными территориями, и Финляндия со Швецией, решившие присоединиться к Североатлантическому альянсу, страны Балтии, и вообще чуть ли не весь Запад. Но при этом кремлевский Гитлер перейти от голословных заявлений к реальным действиям не может, поскольку ни физически, ни экономически второй фронт Россия открыть не может. Разве что в каких-то очень маленьких государствах при гарантии невмешательства мирового сообщества.

Поскольку оркистан оказался в ситуации, когда он может только вести боевые действия в Украине и угрожать миру, в Москве решили усилить давление на Украину и Европу единственным возможным для них способом – создать ряд провокаций в Приднестровье. Таким образом россияне рассчитывали решить сразу несколько проблем: мобилизовать население квазиреспублики, сковать украинские резервы и создать еще одну более-менее горячую точку на карте Европы.

Надо отметить, что все созданные ФСБшниками провокации крайне бестолковы, ведь обстрел пустого здания "МГБ" велся из российского оружия, подрыв радиовышек вряд ли может помочь населению озлобиться на Украину, как и взрыв на территории воинской части.

Получили обратный эффект

На что точно рассчитывали россияне, совершая подобные провокации, сказать сложно. Однако кроме очередной пропагандистской волны от Соловьева и Скабеевой в духе "укропы обстреливают не только Россию, но и Приднестровье тоже", в Москве ничего не получили. Террористический анклав в панике начал "ловить диверсантов" и объявил об установке блокпостов, переводе силовиков на усиленный режим службы и перевел школы на дистанционный режим обучения. Это привело к изрядному напряжению ситуации непосредственно внутри "ПМР", но совсем не к такому, на который рассчитывали захватчики. Жители недореспублики, которые могут, начали выезжать оттуда в Молдову. Будут реагировать на ситуацию также и в Кишиневе, но как пока неизвестно. Руководители же террористического анклава не понимают, зачем вообще Россия прибегла к провокациям. Они панически боятся потерять территорию, ставшую окном контрабанды для чуть ли не всей Европы, что приносит всем элитам невероятные деньги.

Что касается того, что изменили провокации для Украины, то ответ очень прост: в Генштабе вполне понимали возможность бессмысленного наступления из Приднестровья на нашу территорию еще с начала войны. Эта возможность сохраняется, но какое-либо усиление группировок в "ПМР" невозможно.