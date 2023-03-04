Премьер-министр подчеркнул, что это еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры. В частности, программа содержит ряд мер, направленных на эффективное предотвращение коррупции в различных сферах жизни.

Обратите внимание Правительство планирует оценить качество образования в Украине: Шмыгаль объяснил, для чего это нужно

Кроме того, речь идет о формировании негативного отношения к коррупции в целом и обеспечении неотвратимой ответственности за коррупцию.

Есть понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, с другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов.

– заявил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что Комиссия подала в КМУ свои предложения относительно 3 финалистов на должность директора НАБУ. Главу бюро Кабмин утвердит уже во время ближайшего заседания.

Владимир Зеленский поздравил решение о Государственной антикоррупционной программе во время вечернего обращения к украинцам. Президент подчеркнул, что эти шаги дадут Украине больше прозрачности, а украинское общество получит больше возможностей для взаимодействия с государством.