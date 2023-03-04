Президент рассказал, что во Львове завершилось заседание Конгресса местных и региональных властей Украины – очень представительское собрание. Зеленский подчеркнул, что присутствовали: руководители центральных и местных органов власти, представители государственной власти и местных общин со всей Украины.

Обратите внимание Глава Европарламента Роберта Мецола приехала во Львов и встретилась с Зеленским

Украинский лидер рассказал, что главные вопросы:

безопасность;

энергетика;

социальная защита;

финансовые вопросы;

антикоррупция.

Во время собрания договорились, что уже в течение марта Кабмин подготовит решения, необходимые для бюджетной устойчивости украинцев и украинок. Изменения в закон о госбюджете предложат Раде.

Кроме того, Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу. Зеленский подчеркнул, что эти шаги дадут государству больше прозрачности. Между тем, общество получит больше возможностей для взаимодействия с государством.

Зеленский обратился к украинцам 4 марта: смотрите видео

Во Львове работала конференция United for Justice

Зеленский подчеркнул, что во Львове продолжила работу конференция "United for Justice". Она стартовала 3 марта. В течение 4 марта состоялся ряд панельных дискуссий. Речь шла о расследовании, наказании оккупантов за издевательство над людьми, за изнасилование и другие насильственные преступления, совершенные на оккупированной территории.

Участие в конференции приняли: первая леди Украины, Президент Европарламента Роберта Мецола, первая леди Латвии, спецпредставитель Генерального секретаря ООН, наши чиновники.

Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России,

– подчеркнул в сообщении Зеленский.

Зеленский поблагодарил Мецолу. Также украинский лидер адресовал слова благодарности воинам, оберегающим Украину от российских оккупантов. В частности, несокрушимым защитникам Бахмута.