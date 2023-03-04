Президент розповів, що у Львові завершилося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України – дуже представницьке зібрання. Зеленський наголосив, що були присутні: керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад з усіх частин України.

Зверніть увагу Голова Європарламенту Роберта Мецола приїхала до Львова та зустрілася із Зеленським

Український лідер розповів, що головні питання:

безпека;

енергетика;

соціальний захист;

фінансові питання;

антикорупція.

Під час зібрання домовилися, що вже упродовж березня Кабмін підготує рішення, які необхідні для бюджетної стійкості українців та українок. Зміни до закону про держбюджет запропонують Раді.

Окрім того, Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. Зеленський наголосив, що ці кроки дадуть державі більше прозорості. Тим часом суспільство отримає більше можливостей для взаємодії з державою.