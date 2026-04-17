Сдавал позиции и помог врагу убить 5 украинских воинов: лесника из Изюма будут судить за измену

Правоохранители завершили расследование в отношении лесника из Изюма, который во время оккупации перешел на сторону врага. Мужчина передавал россиянам данные о позициях ВСУ и помог организовать засаду на украинских военных.

Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд, подозреваемому грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает ГБР.

Что известно об измене лесника из Изюма?

ГБР и СБУ завершили досудебное расследование в отношении помощника лесничего Изюмского лесхоза ГП "Леса Украины". Обвинительный акт по делу уже передан в суд.

По данным следствия, после захвата Изюма российскими войсками мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами. Он передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений Вооруженные силы Украины.

В апреле 2022 года фигурант по заданию россиян помог организовать засаду на украинских военнослужащих одной из бригад территориальной обороны. Для этого он вошел в доверие к защитникам и предложил им разместиться на территории лесничества, ссылаясь на знание местности.

После этого мужчина передал оккупантам точные координаты расположения украинских военных и способствовал подготовке нападения. В результате обстрела части бойцов удалось отступить, однако другие погибли или попали в плен. После деоккупации Изюма подозреваемый остался в городе и продолжил работать в лесничестве, пытаясь избежать ответственности. Впрочем, во время следствия один из военных, которого освободили из плена, узнал предателя.

Свидетель также сообщил, что видел на нем собственное военное снаряжение, которое было отобрано после нападения. Правоохранители собрали необходимые доказательства, установили местонахождение мужчины и задержали его.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

