Воевал против ВСУ в Харьковской области: уроженца Львовской области судят за государственную измену

Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама Adv

популярные видео

Что известно о предателе?

По данным следствия, обвиняемый длительное время проживал в Калужской области России, где в августе 2022 года получил вид на жительство. В начале февраля 2026 года он добровольно подписал контракт с министерством обороны страны-агрессора в Смоленске.

Мужчину зачислили в состав 12-го гвардейского танкового полка сухопутных войск оккупационной армии. Сначала его отправили на подготовку в Воронежскую область, а весной 2026 года перебросили в Харьковскую область для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

Однако уже в начале апреля украинские защитники взяли оккупанта в плен вблизи села Боровская Андреевка. Фигуранту сообщили о подозрении, в настоящее время он находится в следственном изоляторе в статусе военнопленного и раскаялся в содеянном.

Реклама

Обвинительный акт по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины прокуроры направили в Шевченковский районный суд Харькова. За государственную измену в условиях военного положения мужчине грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отметим, что правоохранители систематически разоблачают предателей, воевавших на стороне оккупантов. Недавно на Волыни задержали женщину, которая более двух лет служила в российской армии, а впоследствии пыталась восстановить украинские документы.