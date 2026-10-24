Воювала за Россию, а затем вернулась, чтобы получить украинский паспорт: на Волыни задержали женщину

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Как женщина оказалась в российской армии?

50-летняя уроженка Донецка до полномасштабного вторжения, по версии следствия, работала медсестрой в Донецкой областной клинической психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 года она добровольно вступила в 91-й отдельный стрелковый полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа России.

Во время службы женщина получила звание сержанта и, по данным правоохранительных органов, участвовала в боевых действиях в Херсонской и Донецкой областях. В составе российских войск она находилась до августа 2024 года.

После увольнения со службы женщина решила покинуть временно оккупированную территорию Донецкой области и переехать в Европу. Для этого ей понадобилось восстановить украинский загранпаспорт.

Как подозреваемую задержали на Волыни?

По информации СБУ, женщина въехала в Украину из Беларуси через международный автомобильный пункт пропуска "Доманово". Правоохранители зафиксировали пересечение границы, а в октябре 2026 года задержали ее в одном из отелей Ковеля.

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Во время обыска были изъяты российские паспорта и военные документы, военный билет так называемой ДНР, удостоверение участника боевых действий, банковская карта российского банка, а также российская и белорусская валюта.

Доказательства, изъятые у агента / Фото Офиса генерального прокурора

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины подозреваемой грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецслужбы продолжают систематически разоблачать вражеских пособников в различных регионах Украины. В частности, в Днепропетровской области правоохранители задержали агента России, которая наводила авиаудары по оборонным объектам. Также в Краматорске разоблачили таксиста, который передавал врагу координаты украинских защитников и критически важной инфраструктуры.