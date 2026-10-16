Мужчина также должен был помочь врагу скорректировать удары по электроподстанциям, чтобы оставить прифронтовый город без света, отопления и водоснабжения, сообщили в СБУ.

Как таксист передавал данные россиянам?

По материалам следствия, в мае 2026 года к мужчине обратился российский военнослужащий. Установить контакт помог двоюродный брат жителя Краматорска. Из-за пророссийских взглядов мужчина согласился сотрудничать с врагом.

Работая таксистом, он подвозил украинских военных к штабам и ремонтным базам, а затем передавал куратору координаты соответствующих объектов в виде скриншотов карт. Также он проверял, есть ли на этих локациях бронеавтомобили и наземные роботизированные комплексы Сил обороны.

В общей сложности, по данным прокуратуры, подозреваемый передал российской стороне информацию о шести локациях.

Скриншоты переписки вражеского агента с заказчиками / Фото СБУ

Что планировал враг?

По информации СБУ, мужчина также объезжал город на собственном автомобиле под видом работы в такси и фиксировал расположение объектов, которые интересовали российскую разведку. Кроме того, он завуалированно расспрашивал клиентов о нужных врагу сведениях, притворяясь сторонником Украины.

По данным контрразведки, агент должен был помочь скорректировать удары по местам сосредоточения украинских военных и техники, а также по ключевым электроподстанциям Краматорска.

Сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства, когда он готовил к отправке новые координаты. В ходе обысков изъяли компьютерную технику и смартфон с доказательствами вероятного сотрудничества с российской военной разведкой.

Что грозит задержанному?

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев для сбора разведданных и корректировки атак. В частности, в Днепропетровской области правоохранители задержали 56-летнюю женщину, которая наводила удары по стратегическим предприятиям и докладывала о последствиях обстрелов.