Чоловік також мав допомогти ворогу скоригувати удари по електропідстанціях, щоб залишити прифронтове місто без світла, опалення та водопостачання, повідомили у СБУ.

Як таксист передавав дані росіянам?

За матеріалами слідства, у травні 2026 року на чоловіка вийшов військовослужбовець Росії. Налагодити контакт допоміг двоюрідний брат мешканця Краматорська. Через проросійські погляди чоловік погодився співпрацювати з ворогом.

Працюючи таксистом, він підвозив українських військових до штабів і ремонтних баз, а потім передавав куратору координати відповідних об'єктів у вигляді скриншотів карт. Також він перевіряв, чи є на цих локаціях бронеавтомобілі та наземні роботизовані комплекси Сил оборони.

Загалом, за даними прокуратури, підозрюваний передав російській стороні інформацію про шість локацій.

Скрини переписки ворожого агента із замовниками / Фото СБУ

Що планував ворог?

За інформацією СБУ, чоловік також об'їжджав місто на власному автомобілі під виглядом роботи в таксі та фіксував розташування об'єктів, які цікавили російську розвідку. Крім того, він завуальовано розпитував клієнтів про потрібні ворогу відомості, удаючи прихильника України.

За даними контррозвідки, агент мав допомогти скоригувати удари по місцях зосередження українських військових і техніки, а також по ключових електропідстанціях Краматорська.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання, коли він готував до відправлення нові координати. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку та смартфон із доказами ймовірної співпраці з російською воєнною розвідкою.

Що загрожує затриманому?

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російські спецслужби продовжують вербувати українців для збору розвідданих і коригування атак. Зокрема, на Дніпропетровщині правоохоронці затримали 56-річну жінку, яка наводила удари по стратегічних підприємствах і звітувала про наслідки обстрілів.