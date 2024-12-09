Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Украинский военный убил побратимов и сдался россиянам

Следствие установило, что 33 летний бывший стрелок одной из десантно-штурмовых бригад во время боев неподалеку Торского в Донецкой области добровольно сдался в плен.

В 2023 году он вступил в "отряд имени Максима Кривоноса" российского добровольческого корпуса ВС РФ. Подразделение было сформировано для ведения подрывной деятельности против Украины и комплектуется военнопленными и правоохранителями, которые перешли на сторону врага,

– указали в СБУ.

Сейчас эта группировка воюет против Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Также в Службе безопасности рассказали, что в своих интервью российским СМИ предатель рассказал, что убил двух украинских военнослужащих и сжег пикап.

СБУ сообщили злоумышленнику подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.