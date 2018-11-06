18:40
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины – лидер в борьбе с коррупцией

      25 Читати новину українською
      ГАБИ
      ГАБИ / nagorniak.com.ua

      Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти

      Таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного мнения. Эту информацию распространил блоггер Вадим Винниченко на своей странице в Facebook, обнародовав предварительные результаты опроса.

      "За последние два месяца нами проведена большая работа. С помощью анкет мы опросили более 50 журналистов и топ-50 лидеров общественного мнения из списка топ-100 самых популярных блоггеров украинского Facebook.

      Полный релиз выйдет на следующей неделе, но уже сегодня я могу для затравки назвать победителя. Это государственное ведомство, к которому у журналистов и общественных активистов меньше претензий и нареканий по коррупции. По итогам опроса выиграла ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины)",  отметил эксперт.

      Напомним, что с июня 2015 Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины возглавляет Алексей Кудрявцев.

      По информации из открытых источников, нынешний руководитель за последние два года провел ряд важных реформ внутри ведомства. В частности, проведена децентрализация, введен принцип электронного декларирования начала строительства.

      Как заявил в одном из своих последних интервью Глава ГАСИ Алексей Кудрявцев, он лично следит за тем, чтобы ни один застройщик в стране не получал отказ в регистрации трижды подряд. "В каждый такой случай я вмешиваюсь и беру под личный контроль", сообщил Алексей Кудрявцев.

      Глава ГАСИ очень лаконично прокомментировал результаты опроса: "Это не моя заслуга, а всего нашего коллектива работников центрального аппарата и инспекторов в областях. Нам приятно, что журналисты оценили нашу работу".

      Теги: Новости Украины Коррупция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сегодня , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сегодня , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сегодня , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сегодня , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Умерла Екатерина Гандзюк: эмоциональный комментарий Сергея Стерненко
       4 ноября , 13:34
      Рада запретила звонить с АТО даже медикам
       1 июля 2015 , 14:31
      Словакия – второй соперник Украины в Лиге наций, который обидел Ярмоленко и компанию в отборе к Евро-2016
       8 сентября , 12:00
      Новый Volkswagen T-Cross снова показали на видео
       22 октября , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук