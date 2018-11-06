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      Державна архітектурно-будівельна інспекція України визнана лідером по боротьбі з корупцією

      24 Читать новость на русском
      ДАБІ
      ДАБІ / nagorniak.com.ua

      Державна архітектурно-будівельна інспекція України визнана лідером по боротьбі з корупцією серед всіх державних органів виконавчої влади.

      Такі попередні результати опитування журналістів та лідерів громадської думки. Цю інформацію поширив блогер Вадим Винниченко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши попередні результати опитування.

      "За останні два місяці нами проведено велику роботу. За допомогою анкет ми опитали понад 50 журналістів та топ-50 лідерів громадської думки зі списку топ-100 найпопулярніших блогерів українського Facebook.

      Повний реліз вийде наступного тижня, але вже сьогодні я можу для затравки назвати переможця. Це державне відомство, до якого у журналістів та громадських активістів найменше претензій та нарікань щодо корупції. За підсумками опитування виграла ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України)",  зазначив експерт.

      Нагадаємо, що з червня 2015 року Державну архітектурно-будівельну інспекцію України очолює Олексій Кудрявцев.

      За інформацією з відкритих джерел, нинішній керівник за останні два роки провів ряд значущих реформ в середині відомства. Зокрема проведена децентралізація, введений принцип електронного декларування початку будівництва.

      Як заявив у одному зі своїх останніх інтерв’ю голова ДАБІ Олексій Кудрявцев, він особисто слідкує за тим, щоб жоден забудовник у крані не отримував відмову у реєстрації тричі поспіль. "У кожен такий випадок я втручаюся та беру під особистий контроль", повідомив Олексій Кудрявцев.

      Голова ДАБІ дуже лаконічно прокоментував результати опитування: "Це не моя заслуга, а всього нашого колективу працівників центрального апарату та інспекторів в областях. Нам приємно, що журналісти оцінили нашу роботу".

      Теги: Новини України Корупція
      Джерело: 24 Канал
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