Государственная поддержка авиакомпаниям, которые облетают России: заявление Омеляна

Выполняя рейсы на восточные направления, украинские авиакомпании вынуждены облетать территорию России. Поэтому Министерство инфраструктуры планирует найти для них недискриминационные механизмы государственной поддержки.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян убежден, что такие действия необходимы не только для демонстрации украинской позиции, но и для международной. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Владимир Омелян утверждает, что украинские авиакомпании при полетах на восток находятся в более невыгодных условиях, чем иностранные, поскольку есть дополнительная трата времени и горючего.

Мы пытаемся найти какое-то решение, но пока четкого механизма нет. Хотя этот вопрос поднимался со стороны украинских авиакомпаний,

– заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщалось со ссылкой на гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, на маршруте Киев-Пекин-Киев самолет, который облетает территорию России, тратит в среднем на 4 часа больше, чем аналогичный самолет, который не имеет ограничений.



Павел Рябикин

Такие действия приводят к 120 тысячам долларов дополнительных расходов для каждого рейса. Поэтому должны быть предусмотрены какие-то механизмы компенсации от государства.

"Это могли бы быть льготы по ставкам или прямые субсидии", – считает генеральный директор "Борисполя". По его мнению, такие механизмы в мире уже существуют.