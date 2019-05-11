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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      На Закарпатье может появиться еще один аэропорт: детали

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      В Мукачево хотят построить аэропорт
      В Мукачево хотят построить аэропорт / sputnikimages.com

      Министр инфраструктуры Владимир Омелян убежден, что единственный аэропорт в Ужгороде не решит проблему сообщения с Закарпатьем. Поэтому в регионе необходимо построить еще один аэропорт. Например, в Мукачево.

      Глава министерства подчеркнул, что Закарпатская область не должна быть отрезана от Украины и требует полноценного дорожного, железнодорожного и авиационного сообщения, пишет "Интерфакс-Украина".

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      По его мнению, открытие аэропорта в Ужгороде не является достаточным в решении вопроса. Вместе с тем, на строительство аэродрома в Мукачево необходимо выделить 2-3 миллиарда гривен из государственного бюджета.

      Омелян убеждает, строительство начнется сразу, как выделят средства. Когда это будет – не спрогнозировал.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация Новости Закарпатья Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
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