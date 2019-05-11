На Закарпатье может появиться еще один аэропорт: детали

Министр инфраструктуры Владимир Омелян убежден, что единственный аэропорт в Ужгороде не решит проблему сообщения с Закарпатьем. Поэтому в регионе необходимо построить еще один аэропорт. Например, в Мукачево.

Глава министерства подчеркнул, что Закарпатская область не должна быть отрезана от Украины и требует полноценного дорожного, железнодорожного и авиационного сообщения, пишет "Интерфакс-Украина".

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По его мнению, открытие аэропорта в Ужгороде не является достаточным в решении вопроса. Вместе с тем, на строительство аэродрома в Мукачево необходимо выделить 2-3 миллиарда гривен из государственного бюджета.

Омелян убеждает, строительство начнется сразу, как выделят средства. Когда это будет – не спрогнозировал.