Председатель венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер загремел в списки украинского "Миротворца" после своего скандального визита на Закарпатье 7 мая.

Он заявил, что для Закарпатья является крайне необходимой автономия – чтобы решать любые вопросы быстро. Шнайдер убежден, что это также позволит региону получить и экономическую самостоятельность, чтобы "деньги оставались на месте, а не уходили в Киев".

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Однако по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% является дотационной, поэтому слова венгра выглядят откровенным популизмом.

И пока в Министерстве иностранных дел Украины проводят проверку заявлений лидера "Йоббика", "Миротворец" внес политика до своей базы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

ГОЛОВА УГОРСЬКИХ ЙОВБАКІВ ПОТРАПИВ ДО ЧИСТИЛИЩА

За посягання на суверенітет та територіальну цілісність України, роздмухування міжнаціональної ворожнечі і втручання у внутрішні справи України.

Скоро в Чистилищі ці йовбаки партійну ячейку йо66іків створятьhttps://t.co/hwmMYOfnPW — ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 9 травня 2019 р.