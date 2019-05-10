После скандальных заявлений о Закарпатье лидер венгерской партии "Йоббик" попал в "Чистилище"
Председатель венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер загремел в списки украинского "Миротворца" после своего скандального визита на Закарпатье 7 мая.
Он заявил, что для Закарпатья является крайне необходимой автономия – чтобы решать любые вопросы быстро. Шнайдер убежден, что это также позволит региону получить и экономическую самостоятельность, чтобы "деньги оставались на месте, а не уходили в Киев".
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Однако по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% является дотационной, поэтому слова венгра выглядят откровенным популизмом.
И пока в Министерстве иностранных дел Украины проводят проверку заявлений лидера "Йоббика", "Миротворец" внес политика до своей базы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Что такое "Миротворец"? Украинская неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".