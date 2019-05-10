15:59
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Після скандальних заяв про Закарпаття лідер угорської партії "Йоббік" потрапив у "Чистилище"

      943 Читать новость на русском
      Томаш Шнайдер
      Томаш Шнайдер / lokal.hu

      Голова угорської праворадикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер загримів до списку українського "Миротворця" після свого скандального візиту на Закарпаття 7 травня.

      Він заявив, що для Закарпаття є вкрай необхідною автономія – щоб розв'язувати будь-які питання швидко. Шнайдер переконаний, що це також дозволить регіону отримати й економічну самостійність, аби "гроші залишались на місці, а не йшли в Київ".

      Читайте також: Коломойський загримів у "Чистилище"

      Проте за підсумками 2017 року Закарпатська область на 73% є дотаційною, тому слова угорця виглядають відвертим популізмом.

      І поки у Міністерстві закордонних справ України проводять перевірку заяв лідера "Йоббіка", "Миротворець" вніс політика до своєї бази через посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

      Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти засад національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку". 

      blog_ava
      Коломойський назвав, з ким можлива коаліція "Слуги народу"
      сьогодні
      6975
      Теги: Новини України Угорщина Новини Закарпаття Миротворець
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
      сьогодні , 15:30 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
      110
      Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      сьогодні , 15:00 Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      Наталя Ромашова 1333
      Які корисні властивості рослинного молока
      сьогодні , 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
      Юлія Девда 174
      Олег Сенцов – лауреат премії Сахарова: біографія, фільми та цитати бранця Кремля
      сьогодні , 14:00 Олег Сенцов – лауреат премії Сахарова: біографія, фільми та цитати бранця Кремля
      Катерина Петренко 2170
      Дерев'яні карти в дизайні інтер'єру: 3 оригінальні ідеї від українського бренду
      сьогодні , 12:31 Дерев'яні карти в дизайні інтер'єру: 3 оригінальні ідеї від українського бренду
      548
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук