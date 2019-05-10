Після скандальних заяв про Закарпаття лідер угорської партії "Йоббік" потрапив у "Чистилище"
Голова угорської праворадикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер загримів до списку українського "Миротворця" після свого скандального візиту на Закарпаття 7 травня.
Він заявив, що для Закарпаття є вкрай необхідною автономія – щоб розв'язувати будь-які питання швидко. Шнайдер переконаний, що це також дозволить регіону отримати й економічну самостійність, аби "гроші залишались на місці, а не йшли в Київ".
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Проте за підсумками 2017 року Закарпатська область на 73% є дотаційною, тому слова угорця виглядають відвертим популізмом.
І поки у Міністерстві закордонних справ України проводять перевірку заяв лідера "Йоббіка", "Миротворець" вніс політика до своєї бази через посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.
Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти засад національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".