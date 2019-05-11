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      На Закарпатті може з'явитись ще один аеропорт: деталі

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      У Мукачеві хочуть побудувати аеропорт
      У Мукачеві хочуть побудувати аеропорт / sputnikimages.com

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що єдиний аеропорт в Ужгороді не вирішить проблему сполучення із Закарпаттям. Тож у регіоні необхідно побудувати ще одне летовище. Наприклад, у Мукачеві.

      Глава міністерства підкреслив, що Закарпатська область не має бути відрізаною від України і потребує повноцінного дорожнього, залізничного та авіаційного сполучення, пише "Інтерфакс-Україна".

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      На його думку, відкриття аеропорту в Ужгороді не є достатнім у вирішенні питання. Разом з тим, на будівництво летовища у Мукачеві необхідно виділити 2-3 мільярди гривень з державного бюджету. 

      Омелян переконує, будівництво розпочнеться одразу, як виділять кошти. Коли це буде – не спрогнозував. 

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      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Володимир Омелян Новини Закарпаття авіація
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