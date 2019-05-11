На Закарпатті може з'явитись ще один аеропорт: деталі

Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що єдиний аеропорт в Ужгороді не вирішить проблему сполучення із Закарпаттям. Тож у регіоні необхідно побудувати ще одне летовище. Наприклад, у Мукачеві.

Глава міністерства підкреслив, що Закарпатська область не має бути відрізаною від України і потребує повноцінного дорожнього, залізничного та авіаційного сполучення, пише "Інтерфакс-Україна".

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На його думку, відкриття аеропорту в Ужгороді не є достатнім у вирішенні питання. Разом з тим, на будівництво летовища у Мукачеві необхідно виділити 2-3 мільярди гривень з державного бюджету.

Омелян переконує, будівництво розпочнеться одразу, як виділять кошти. Коли це буде – не спрогнозував.