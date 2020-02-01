Государственный бюджет в январе недополучил четверть доходов: причины
Доходы госбюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 миллиарда гривен. А это на четверть меньше, чем запланированный показатель. Главная причина – существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства.
О разнице между плановым значением доходов госбюджета и фактическим сообщили в фейсбуке Министерства финансов.
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По оперативным данным доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиарда гривен. Они были на 13,8 миллиарда гривен меньше, чем планировалось,
– говорится в сообщении.
То есть на 24,5% меньше, чем плановое значение на этот месяц.
Главная причина недовыполнения статьи доходов – "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства".
Что повлияло на недополучение ходов госбюджета
- прочный обменный курс гривны. В частности, средний курс января составил 24,1 гривны за доллар, а в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривен за американскую валюту;
- меньший объем импорта;
- низкие цены на газ.
Обратите внимание! Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций с конечным сроком погашения до 27 января 2030 года. Их сумма составляет 1,25 миллиарда евро. А размещено их по самым дешевым в истории Украины процентными ставками – 4,375%.
Что известно о бюджете-2020
- 14 ноября Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
- Доходы государственной сметы составят 1 триллион 93,7 миллиарда гривен. Расходы – 1 триллион 180 миллиардов гривен.
- В 2020 году Украина в Государственный бюджет планирует вернуть кредиты на сумму 7,4 миллиарда гривен. А по состоянию на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга составит 2 триллиона 45,1 миллиарда гривен.