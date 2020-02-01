21:30
1 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Защита России от коронавируса. Кадыров станет патриархом
      Вєсті Кремля
      20:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Государственный бюджет в январе недополучил четверть доходов: причины

      80 Читати новину українською
      Государственный бюджет в январе получил четверть доходов / ligazakon.net

      Доходы госбюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 миллиарда гривен. А это на четверть меньше, чем запланированный показатель. Главная причина – существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства.

      О разнице между плановым значением доходов госбюджета и фактическим сообщили в фейсбуке Министерства финансов.

      Читайте также: Государственный долг Украины: сколько денег придется отдать в 2020

      По оперативным данным доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиарда гривен. Они были на 13,8 миллиарда гривен меньше, чем планировалось,
      – говорится в сообщении.

      То есть на 24,5% меньше, чем плановое значение на этот месяц.

      Главная причина недовыполнения статьи доходов – "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства".

      Что повлияло на недополучение ходов госбюджета

      • прочный обменный курс гривны. В частности, средний курс января составил 24,1 гривны за доллар, а в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривен за американскую валюту;
      • меньший объем импорта;
      • низкие цены на газ.

      Обратите внимание! Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций с конечным сроком погашения до 27 января 2030 года. Их сумма составляет 1,25 миллиарда евро. А размещено их по самым дешевым в истории Украины процентными ставками – 4,375%.

      Что известно о бюджете-2020

      • 14 ноября Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
      • Доходы государственной сметы составят 1 триллион 93,7 миллиарда гривен. Расходы – 1 триллион 180 миллиардов гривен.
      • В 2020 году Украина в Государственный бюджет планирует вернуть кредиты на сумму 7,4 миллиарда гривен. А по состоянию на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга составит 2 триллиона 45,1 миллиарда гривен.

       

      Папа смонтировал популярную песню группы AC/DC из звуков своего ребенка: невероятное видео
      сегодня
      1112
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Імпорт Курсы валют Деньги Бюджет 2020 Министерство финансов Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом
      Ольга Черненко 431
      сегодня , 17:30 Уникальный случай: почему судья оправдал мужчину, который выращивал марихуану
      Ірина Шиба 213
      сегодня , 17:00 За чьи деньги Ахметов покупает изысканные виллы, которые стоят сотни миллионов долларов
      Сергій Лещенко 1114
      сегодня , 16:30 Майбутнє Авакова та нове озброєння для ЗСУ – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 186
      сегодня , 12:00 Руйнуємо міфи: що означає брендинг у сучасному світі
      Тимур Курганов 78
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук