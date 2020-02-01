Государственный бюджет в январе недополучил четверть доходов: причины

Доходы госбюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 миллиарда гривен. А это на четверть меньше, чем запланированный показатель. Главная причина – существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства.

О разнице между плановым значением доходов госбюджета и фактическим сообщили в фейсбуке Министерства финансов.

Читайте также: Государственный долг Украины: сколько денег придется отдать в 2020

По оперативным данным доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиарда гривен. Они были на 13,8 миллиарда гривен меньше, чем планировалось,

– говорится в сообщении.

То есть на 24,5% меньше, чем плановое значение на этот месяц.

Главная причина недовыполнения статьи доходов – "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства".

Что повлияло на недополучение ходов госбюджета

прочный обменный курс гривны. В частности, средний курс января составил 24,1 гривны за доллар, а в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривен за американскую валюту;

меньший объем импорта;

низкие цены на газ.

Обратите внимание! Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций с конечным сроком погашения до 27 января 2030 года. Их сумма составляет 1,25 миллиарда евро. А размещено их по самым дешевым в истории Украины процентными ставками – 4,375%.

Что известно о бюджете-2020